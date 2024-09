Mobiele attributieplatforms - Populairste apps - Georgië Populairst Recent toegevoegd

Bedrijven gebruiken mobiele attributieplatforms om de oorsprong van mobiele app-installaties te identificeren, inclusief campagnes, partners en betrokken kanalen. Deze software herkent waar gebruikers een app in eerste instantie tegenkomen en gebruikt verschillende identificatiegegevens om het traject van de app, van vóór de installatie tot na de installatie, te beoordelen. In tegenstelling tot algemene attributiesoftware, die afhankelijk is van pixels en cookies om de impact van acties en contactpunten in marketing- en verkoopactiviteiten te meten, concentreert mobiele attributiesoftware zich specifiek op de methoden die individuele app-installaties aansturen. Aangezien mobiele apps onafhankelijk van cookies werken, vertrouwt mobiele attributiesoftware op alternatieve identificatiegegevens zoals IP-adressen, apparaat-ID's, apparaattypen, browsers en besturingssystemen. Veel aanbieders van mobiele attributiesoftware leggen de nadruk op 'op mensen gebaseerde' attributie, waardoor de reikwijdte van de attributie wordt vergroot door alle gebruikersinteracties en conversies samen te voegen, ongeacht de bron ervan.