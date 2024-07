MLOps-platforms - Populairste apps - Andorra Populairst Recent toegevoegd

Om in aanmerking te komen voor de categorie MLOps Platforms moet een product aan de volgende criteria voldoen: * Platform voor monitoring en beheer: het product moet een uitgebreid platform bieden voor het monitoren en beheren van machine learning-modellen. Dit omvat functies voor het volgen van modelversies, het bewaken van prestatiestatistieken en het beheren van de levenscycli van modellen. * Integratie in bedrijfsapplicaties: het moet gebruikers in staat stellen machine learning-modellen naadloos te integreren in verschillende bedrijfsapplicaties binnen het bedrijf. Deze integratiemogelijkheid zorgt ervoor dat modellen effectief kunnen worden ingezet en gebruikt binnen de bestaande infrastructuur. * Gezondheids- en prestatietracking: het product moet gebruikers in staat stellen de gezondheid en prestaties van geïmplementeerde machine learning-modellen in realtime te volgen. Dit omvat het monitoren van belangrijke indicatoren zoals nauwkeurigheid, latentie, resourcegebruik en modeldrift om optimale prestaties te garanderen. * Holistische managementtool: het moet een holistische managementtool bieden die inzicht biedt in alle modellen die in het hele bedrijf worden ingezet. Dit omvat functies voor modelbeheer, compliancemonitoring en gecentraliseerd inzicht in het gehele modelecosysteem. Het voldoen aan deze criteria zorgt ervoor dat het product robuuste mogelijkheden biedt voor het effectief beheren van machine learning-activiteiten binnen een organisatie.