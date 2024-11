Microlearning-platforms - Populairste apps - India Populairst Recent toegevoegd

Microlearningplatforms zijn leeroplossingen voor bedrijven die worden gebruikt door HR- en Learning and Development (L&D)-afdelingen. Deze trainingsoplossingen bieden werknemers korte, gerichte educatieve inhoud die naadloos integreert in hun dagelijkse workflow en toegankelijk is op verschillende apparaten. Bedrijven hebben de mogelijkheid om aangepaste inhoud te ontwikkelen of gebruik te maken van bestaande leerbibliotheken met video's, flashcards en andere ondersteunende bronnen. Het is belangrijk om microlearningplatforms te onderscheiden van bedrijfssoftware voor LMS (Learning Management System) en Learning Experience Platform (LEP). LEP's leveren doorgaans zelfgestuurde, computergebaseerde educatieve inhoud aan werknemers. Microlearningplatforms richten zich daarentegen op zowel bureaugebaseerde als bureauloze werknemers, met als doel specifieke rolgebaseerde kennis binnen hun workflow te verbeteren. Ondertussen richt het bedrijfs-LMS zich vooral op de administratie, het beheer en de rapportage van bedrijfstrainingen, vaak voor compliancedoeleinden. Microlearningplatforms vormen een aanvulling op LMS-bedrijfssoftware door microlearningtechnieken rechtstreeks in de leerervaring te integreren, waardoor het algehele trainingsproces wordt verrijkt.