Software voor mediamonitoring - Populairste apps - Barbados Populairst Recent toegevoegd

Mediamonitoringsoftware biedt gebruikers realtime nieuwsfeeds en waarschuwingen afkomstig van verschillende mediakanalen. PR-afdelingen gebruiken deze tools om relevante mediakanalen te monitoren die verband houden met hun branche, maar ook die van klanten en zakenpartners. Deze oplossingen helpen bedrijven bij het monitoren van vermeldingen van hun merk of leidinggevenden in zowel traditionele nieuwskanalen als online platforms, het analyseren van trends in de berichtgeving in de media, het evalueren van de effectiviteit van PR-campagnes en het veiligstellen van de merkreputatie door crises of negatieve publiciteit snel aan te pakken. Mediamonitoringsoftware kan toegang verlenen tot diverse soorten mediakanalen. De berichtgeving in de gedrukte media omvat kranten, tijdschriften en vakbladen, terwijl omroepkanalen televisie en radio omvatten. Veel mediamonitoringtools vergemakkelijken ook de toegang tot online bronnen zoals websites, nieuwssites, blogs en sociale-mediaplatforms. Bovendien breiden een select aantal aanbieders van mediamonitoring hun diensten uit om vermeldingen in podcasts bij te houden.