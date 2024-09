Marktplaatssoftware - Populairste apps - Georgië Populairst Recent toegevoegd

Met Marketplace-software, ook wel marktplaatsen voor meerdere leveranciers genoemd, kunnen gebruikers digitale winkelpuien maken en beheren met product- en servicevermeldingen van meerdere leveranciers. Deze tools stroomlijnen het hele proces van het bouwen, hosten en beheren van een online marktplaats, en omvatten alles, van websiteontwerp tot communicatie met leveranciers en verzending. Hoewel marktplaatssoftware vergelijkbaar is met e-commerceplatforms in die zin dat ze zowel de creatie als het beheer van digitale winkelpuien vergemakkelijken, is er een belangrijk verschil: e-commerceplatforms zijn ontworpen voor één enkele leverancier, terwijl e-commerceplatforms met meerdere leveranciers opereren als een digitaal platform. marktplaats. Sommige marktplaatssoftwareproducten zijn beschikbaar als zelfstandige platforms, terwijl andere exclusief of als optie worden aangeboden als plug-ins voor andere webcontentbeheersystemen.