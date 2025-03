Ignition GTM

Ignition is het eerste Go-to-Market Ops-platform dat is ontworpen om elke stap van de lancering van producten, functies en campagnes te centraliseren en automatiseren. Het is gebouwd door productmarketingexperts van Rippleing en Facebook en helpt multifunctionele teams op één lijn te komen en effectievere lanceringen te stimuleren die zich vertalen in omzet. Van onderzoek tot planning en uitvoering, tot metingen na de lancering, Ignition automatiseert het volledige lanceringsproces in één enkele samenwerkingshub. Bouw prachtige visuele lanceringskalenders, huisplandocumentatie en middelen, en communiceer dit allemaal intern via geautomatiseerde e-mail en Slack-updates, en gebruik daarbij de ingebouwde onderzoekstools van Ignition om inzichten van concurrenten en klanten in het proces te brengen. Ignition zit boordevol integraties en verbindt productroadmaps naadloos met GTM en past gemakkelijk in de bestaande workflows van teams. Slechte lanceringen laten inkomsten op tafel liggen en frustreren klanten. Met Ignition zorgt u ervoor dat elke lancering de perfecte lancering is.