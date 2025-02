Software voor marketingresourcebeheer - Populairste apps - Sint-Maarten

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx is een softwareplatform met ondersteunende diensten waarmee merken hun onafhankelijke retailers kunnen betrekken bij merkconforme digitale marketing, waardoor betere bedrijfsresultaten kunnen worden behaald door de juiste consumenten te bereiken via het vertrouwde kanaal van de lokale retailers van merken. Met Promoboxx kunnen channel managers en merkmarketeers eenvoudig hun retailernetwerken organiseren en betrekken; biologische en betaalde digitale campagnes opzetten, beheren en optioneel financieren via hun lokale retailers; rapporteer en beoordeel vervolgens de bedrijfsresultaten en KPI's. Merken stellen tegenwoordig assets beschikbaar, maar hebben geen inzicht in hoe en zelfs of retailers deze assets gebruiken. Promoboxx genereert daarentegen extra inkomsten via rijke, merkconforme marketingactiviteiten van retailers. Meer dan 85 toonaangevende merken, waaronder The North Face, New Balance en Chevrolet, hebben Promoboxx gebruikt om meer dan 3 miljoen campagnes te leveren bij meer dan 27.000 retailers. Ga voor meer informatie naar www.promoboxx.com of bel +1 (800) 380-7502 x3.