Marketingkalendersoftware - Populairste apps - Oezbekistan

Beesbusy

beesbusy.com

Beesbusy is een tool voor gezamenlijke planning. Het is eenvoudig te gebruiken en maakt het mogelijk om deskundige gebruikers en occasionele gebruikers te bundelen. - De planning van de taken wordt gematerialiseerd in een planning in de vorm van een Gantt-diagram (bekijk When van het project), wat eenvoudig en gemakkelijk aanpasbaar blijft. Dankzij de multi-projectweergaven heeft u een overzicht van al uw activiteiten. - Resourceplanning gebeurt in een weergave waarin alle resources en bijbehorende taken volgens een planning worden weergegeven (Wie-weergave). Met deze weergave kunt u de werklast verdelen en plannen, rekening houdend met de bezettingsgraad en de beperkingen van de resources. Deze planningsweergave per resource bestaat ook in de modus voor meerdere projecten, waardoor arbitrage bij het verdelen van werk over verschillende projecten aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. Door taken EN middelen te plannen, activeer je de hefbomen waarmee je realistische planningen kunt maken. U krijgt weer inzicht in uw activiteiten en iedereen wint aan rust.