Marketingkalendersoftware - Populairste apps - Tadzjikistan

SmartSheet is een Software As Service (SaaS) -aanbod voor samenwerking en werkbeheer, ontwikkeld en op de markt gebracht door SmartSheet Inc. Het wordt gebruikt om taken toe te wijzen, projectvoortgang bij te houden, agenda's te beheren, documenten te delen en andere werkzaamheden te beheren, met behulp van een tabelgebruikersgebruiker, een tabelgebruiker. interface. SmartSheet wordt gebruikt om samen te werken aan projecttijdlijnen, documenten, agenda's, taken en andere werken. Volgens IDG is het "gedeeltelijk kantoorproductiviteit, deels projectmanagement, deel documentuitwisseling ... [het] probeert de centrale hub te zijn voor hoe mensen werken." SmartSheet concurreert met Microsoft Project. Het combineert een deel van de functionaliteit van Microsoft Project, Excel, Access en SharePoint. Volgens Forbes heeft SmartSheet een "relatief eenvoudige" gebruikersinterface. De interface draait om "SmartSheets", die vergelijkbaar zijn met spreadsheets die meestal worden aangetroffen in Microsoft Excel. Elke smartsheet kan zijn rijen uitbreiden of ingestort om respectievelijk individuele taken of grootschalige projectvoortgang te zien. Taken kunnen worden gesorteerd op deadline, prioriteit of de aan hen toegewezen persoon. Als een spreadsheet datums bevat, maakt SmartSheet een kalenderweergave. Elke rij in een smartsheet kan bestanden hebben die eraan zijn gekoppeld, e -mails erin opgeslagen en een discussiebord die eraan is gekoppeld. Wanneer een nieuwe smartsheet wordt gemaakt, worden meldingen naar het personeel geduwd om zijn rijen en kolommen te vullen. Naarmate informatie wordt bijgewerkt, worden andere SmartSheets bij het volgen van dezelfde taak, project of data-point automatisch bijgewerkt. De service heeft ook waarschuwingen voor wanneer er een taakstermijn aankomt en documentversies bijhoudt. SmartSheet kan gegevens importeren van Microsoft Office- of Google -applicaties. Het integreert met Salesforce.com, Dropbox en Amazon Web Services. Er is ook een SmartSheet Mobile App voor Android- en iOS -besturingssystemen. De service wordt op abonnement geboden zonder gratis niveaus. Gesteund door enterprise-grade beveiliging, wordt SmartSheet gebruikt door meer dan 75% van de bedrijven in de Fortune 500 om processen te implementeren, te beheren en te automatiseren op een breed scala aan afdelingen en use cases.