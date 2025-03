Marketingautomatiseringssoftware - Populairste apps - Turkije

erxes

Welkom bij erxes, het open source Hubspot/Qualtrics-alternatief. erxes is een open-source experience operating system (XOS) waarmee SaaS-providers en digitale marketingbureaus/ontwikkelaars unieke ervaringen kunnen creëren die voor alle soorten bedrijven werken. We zullen de manier veranderen waarop bedrijven groeien door baanbrekende waarde te leveren aan onze gemeenschap. Ga met ons mee op deze reis! Groei en eenheid binnen uw bedrijf realiseren is mogelijk met erxes, omdat het: - 100% gratis & duurzaam is: erxes biedt een duurzaam bedrijfsmodel waarin zowel ontwikkelaars als gebruikers winnen. Het is open source software, maar dan nog beter. - 100% aanpasbaar: onze op plug-ins gebaseerde architectuur biedt onbeperkte aanpassingen en zorgt ervoor dat u aan al uw behoeften kunt voldoen, hoe specifiek deze ook zijn. - 100% privacy: we hebben het erxes-platform ontworpen om volledige controle te behouden over de gevoelige gegevens van uw bedrijf zonder toezicht door derden. - 100% controle: u kunt elke gewenste ervaring opbouwen, waarbij alle kanalen waarop uw bedrijf actief is, met elkaar verbonden en geïntegreerd zijn. Ontdek uw opties: Zelf-gehoste AGPLv3 met het Enterprise Edition-gelicentieerde open-source Hubspot-alternatief. Het is geschreven in Node.js, GraphQL en React. Zelfbediening Begin gratis en ontgrendel geavanceerde functies, extra services en aangepaste opties met onze power-ups en add-ons. Enterprise Veilige, compatibele open source-software voor ondernemingen. Geef uw team de mogelijkheid om sneller te handelen. Integreer de kernplug-ins, componenten en SDK's van erxes in uw platform om de mogelijkheden ervan te verbeteren en de activiteiten te stroomlijnen. Platform Maak gebruik van de kernplug-ins, componenten en bedrijfsfuncties van erx om uw hele platformbedrijf te ondersteunen. Infrastructuur Geef uw SaaS een boost met de erxes-infrastructuur en native plug-ins. Laten we uw visie tot leven brengen met ons deskundige team.