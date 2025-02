Marketingautomatiseringssoftware - Populairste apps - Singapore

WebEngage

WebEngage is een full-stack retentie-besturingssysteem dat de klantbetrokkenheid voor meer dan 800 merken over de hele wereld vereenvoudigt. Het platform stelt bedrijven in staat om gepersonaliseerde en betekenisvolle relaties op te bouwen met hun gebruikers via verschillende digitale kanalen. Met zijn uitgebreide pakket tools en oplossingen stelt WebEngage bedrijven in staat klanten effectief te begrijpen, te betrekken en te behouden. - UNIFICEER KLANTGEGEVENS: WebEngage stelt bedrijven in staat klantgegevens uit verschillende bronnen te consolideren, waardoor realtime inzichten worden geboden en dynamische microsegmentatie mogelijk wordt gemaakt voor gerichte campagnes op basis van specifieke klantkenmerken en -gedragingen. - MULTI-CHANNEL REIZEN: Met de intuïtieve drag-and-drop workflow builder van WebEngage kunnen bedrijven naadloos klanttrajecten over meerdere kanalen ontwerpen en automatiseren, waardoor consistente en gepersonaliseerde ervaringen worden gegarandeerd via kanalen zoals e-mail, sms, pushmeldingen en meer. - GERICHTE CAMPAGNES: WebEngage stelt bedrijven in staat gepersonaliseerde campagnes te automatiseren die worden geactiveerd door klantacties en vooraf gedefinieerde zakelijke evenementen. Dit zorgt voor tijdige en relevante communicatie om de klantbetrokkenheid en conversiepercentages te verbeteren. - AI-GEDREVEN VOORSPELLENDE MODELLEN: het WebEngage Analytics-dashboard beschikt over alle statistieken die nodig zijn om prioritaire klanten te segmenteren, te betrekken en te behouden, om vensters te converteren en ROI-optimalisatie. Hierdoor kunnen bedrijven hun interventies en campagnes richten op maximale impact en een betere ROI. - 1:1 PERSONALISATIE: WebEngage stelt bedrijven in staat gepersonaliseerde ervaringen op schaal te bieden. Door de intentie van de gebruiker, voorkeuren en andere relevante gegevens op te nemen, kunnen bedrijven hun communicatie afstemmen op elke individuele klant, waardoor de klantbetrokkenheid via meerdere kanalen wordt bevorderd. Wat is meer? Het platform van WebEngage is snel en eenvoudig te integreren. Compatibel met het bereik van ESP en MSP, het enige dat het technische team nodig heeft, is een paar uur. Aanwezigheid over de hele wereld: Met het hoofdkantoor in India heeft WebEngage zijn activiteiten wereldwijd uitgebreid met kantoren en aanwezigheid in het Midden-Oosten en Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika.