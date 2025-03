Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Marketinganalysesoftware omvat tools en processen waarmee organisaties hun marketinginitiatieven kunnen beoordelen en controleren door de prestaties te meten. In wezen stroomlijnen en verbeteren deze oplossingen de marketingstrategieën en -activiteiten van een bedrijf. Door gebruik te maken van marketinganalysesoftware kunnen bedrijven hun rendement op hun investering (ROI) verhogen door de identificatie van effectieve marketingmethoden, waardoor aanpassingen in campagnes mogelijk worden om conversies en verkopen te maximaliseren. Dit type software houdt rekening met marketinginspanningen via verschillende kanalen en doelgroepen, waaronder e-mailmarketing, sociale media, digitale advertenties en webanalyses. Marketinganalysesoftware is doorgaans beschikbaar als zelfstandige oplossing en integreert campagnegegevens via verbindingen met de marketingtechnologie van een bedrijf, waaronder marketingautomatiseringssoftware, CRM-software, digitale advertentiesoftware en digitale analysesoftware. Sommige alles-in-één marketingplatforms, zoals bepaalde marketingautomatiseringsproducten, zijn echter uitgerust met ingebouwde rapportagefuncties.