Marketinganalysesoftware - Populairste apps - Vaticaanstad

Actito is een SaaS-marketingautomatiseringsbedrijf opgericht in 2000. Destijds wilden de drie oprichters de kloof tussen merken en consumenten overbruggen. Dus begonnen ze met het bouwen van de software waar marketeers nu dol op zijn. Met Actito kunt u uw interacties per seconde personaliseren, met honderden, duizenden, zelfs miljoenen klanten wereldwijd. Actito richt zich op middelgrote tot grote bedrijven die al hun marketingactiviteiten vanuit één eenvoudig te gebruiken platform willen uitvoeren. Alle klantgegevens die u verzamelt, worden gecentraliseerd en geconsolideerd op een Customer Data Platform en beschikbaar gesteld om op het juiste moment boodschappen op maat te maken, te targeten en te personaliseren via de belangrijkste marketingkanalen – namelijk e-mail, mobiel en internet. Actito biedt volledige naleving van de nieuwste Europese algemene regelgeving inzake gegevensbescherming (AVG), waardoor marketeers zich kunnen concentreren op het opbouwen van duurzame en winstgevende klantrelaties. Actito leidt zijn Europese activiteiten vanuit het hoofdkantoor in België en heeft ook kantoren in Frankrijk en Nederland. Actito is ook aanwezig in Noord-Amerika met een kantoor in Canada. Wereldwijd maken ruim 250 klanten gebruik van het platform, waaronder ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF en KIA.