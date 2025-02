Marketinganalysesoftware - Populairste apps - Singapore

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard is een probleemloze tool voor het bouwen en delen van realtime bedrijfsdashboards. Geckoboard is ontworpen om teamleiders te helpen live gegevens voor hun team en de hele organisatie naar boven te halen en kan rechtstreeks worden geïntegreerd met meer dan 80 verschillende tools en services om u te helpen uw gegevens binnen te halen en binnen enkele minuten een professioneel ogend dashboard voor anderen te krijgen. Geen codering of training vereist. Bouw dashboards rechtstreeks in uw browser met een eenvoudige interface via slepen en neerzetten, en haal belangrijke cijfers, statistieken en KPI's uit levenloze rapporten en spreadsheets. Geckoboard maakt uw belangrijkste gegevens aantrekkelijker voor iedereen, met visualisaties die iedereen in één oogopslag kan begrijpen, en die automatisch worden bijgewerkt om altijd up-to-date te blijven. Markeer opmerkelijke veranderingen in bepaalde statistieken met behulp van statusindicatoren, die de aandacht vestigen op cijfers die boven of onder de verwachtingen presteren, en met één klik visueel de doelen weergeven waar u naartoe werkt. Hoe uw team ook werkt, Geckoboard maakt het delen van uw dashboards eenvoudig. Kopieer en plak een link naar een live dashboard dat in elke webbrowser kan worden bekeken, of nodig uw teamgenoten uit om in te loggen, hun eigen dashboards te bekijken en zelfs te maken. Voor regelmatige updates kunt u plannen dat schermafbeeldingen van een dashboard via e-mail worden verzonden of met regelmatige tussenpozen op een Slack-kanaal worden geplaatst. Voor maximale zichtbaarheid heeft Geckoboard 'Verzenden naar tv', waarmee u uw account kunt koppelen aan een browser op een groot scherm of tv, en kunt kiezen welke dashboards u daar wilt weergeven. Het kan zelfs door meerdere dashboards op één scherm lopen. We hebben eenvoudig te volgen instructies om dit in een middag te bereiken met behulp van betaalbare kant-en-klare hardware. Ten slotte kunt u onderweg belangrijke cijfers bijhouden door in te loggen op uw account in de browser van een mobiel apparaat, waar u toegang krijgt tot uw dashboards, perfect opgemaakt voor kleinere schermen. Bouw uw eerste dashboards 14 dagen gratis - geen betalingsgegevens nodig.