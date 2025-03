Software voor marketingaccountinformatie - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Accountintelligentiesoftware voor marketing verzamelt waardevolle prospectgegevens en helpt marketeers bij het samenstellen van een gerichte lijst met accounts die is afgestemd op het ideale klantprofiel van een gebruiker. De implementatie van marketingaccountintelligentiesystemen pakt de tekortkomingen aan van de conventionele 'spray and bid'-marketingstrategie. Door het gebruik van deze software kunnen marketingorganisaties hun focus optimaliseren op accounts met een aanzienlijke kans op conversie, waardoor zowel de tijd als de financiële middelen die worden toegewezen aan prospects met een lager conversiepotentieel worden verminderd. Bovendien ondersteunen deze tools verkoopteams door inzichtelijke informatie te verstrekken, waaronder de rol van een prospect in de bedrijfshiërarchie of het bedrijfssegment van de prospect.