Red Flag Alert is een onafhankelijk bureau voor bedrijfsgegevens, kredietreferenties en een verbeterd AML-platform dat live gegevens levert voor bedrijfsrisico's die realtime besluitvorming mogelijk maken. Red Flag Alert werd opgericht binnen het grootste insolventiebedrijf van Groot-Brittannië, Begbies Traynor. Het is door Begbies ontworpen om het risico op insolventie van bedrijven in kaart te brengen voordat het in 2012 werd afgesplitst naar een volledig afzonderlijk product. Red Flag Alert heeft meer dan 25 jaar ervaring in het opsporen van vroege waarschuwingssignalen van bedrijfsfaillissementen en gebruikt die ervaring om een ​​unieke benadering van bedrijfs- en kredietgegevens te bieden. Diepgeworteld in deze aanpak is de overtuiging dat in de hedendaagse zakenwereld voor geïnformeerde besluitvorming realtime gegevens nodig zijn. Onze gegevens zijn live en actueel, wat een vreemd concept is als je het vergelijkt met traditionele kredietinformatiebureaus. Daartoe levert Red Flag Alert de meest relevante gegevens in de branche, inclusief live gegevens uit meerdere bronnen. Red Flag Alert begrijpt ook dat traditionele kredietinformatiebureaus een uiterst gebrekkig systeem hebben en wij hebben een ander perspectief op insolventie, dat nu de nummer één insolventiescorekaart van Groot-Brittannië is. Met behulp van ons diepgaande inzicht in bedrijfsfaillissementen hebben we het belangrijkste algoritme ontwikkeld voor het voorspellen van bedrijfsfaillissementen en kredietwaardigheid, waardoor we de eersten konden zijn die faillissementen als Carillion, The Arcadia Group en Silicon Valley Bank konden voorspellen.