hermix.com

Hermix is ​​het eerste marktanalyseplatform voor verkopen in de publieke sector. Wij helpen bedrijven bij het binnenhalen van overheidsopdrachten, met aanbestedingsmonitoring en marktinformatie. Big data wordt al intensief gebruikt in de detailhandel, consumentensector en B2C/B2B. Met Hermix is ​​moderne analytics ook beschikbaar voor B2G - Business-to-government. Wij brengen B2G naar de 21e eeuw. Wij ondersteunen de dagelijkse verkoop, bied- en voorverkoop: • Tenderbewaking, e-mailmeldingen. • Kwalificatie van kansen: budgetten, concurrentie, hiaten. • Diepe marktinformatie: waar is het geld, wie koopt en verkoopt, wat, wanneer, waar, hoe. Wij helpen u uw bedrijf te laten groeien in een geweldige, enorme, stabiele markt: de publieke sector. • De publieke sector is goed voor 53% van het bbp van de EU. • Openbare aanbestedingen vertegenwoordigen 14% van het bbp: 2 biljoen euro in de EU, 14 biljoen euro wereldwijd. www.hermix.com biedt: • Gedetailleerde B2G-marktanalyse, segmentatie, prognoses, met behulp van overheidsgrafieken. • Inzicht in de markt: toekomstige kansen, partnerschappen. • Bruikbare gegevens en infographics. • Drill-down en drill-up. • Slim marktonderzoek. Onmiddellijke voordelen: Kosten: upgrade uw team van gegevensinvoer naar gegevensanalyse. Efficiëntie, focus. Verhoog het succespercentage van voorstellen tot 60-70%. Leveringskwaliteit: kies de beste technologie en partners. Duurzame, herhaalbare verkoop. Wij zijn een team van experts met aanzienlijke expertise op het gebied van IT, AI/ML, big data, deep-tech, productontwikkeling, overheidsopdrachten en governance. Wij zijn gepassioneerd. Wij streven ernaar een verschil te maken. Wij verbinden ons ertoe om met Hermix uw zakelijke en dagelijkse behoeften te ondersteunen en een relevante, op maat gemaakte service te bieden. Praat met ons in onze in-app chat, telefoon, e-mail of WhatsApp. Connect met ons op LinkedIn. Wij geven betekenis aan verkoopgegevens uit de publieke sector.