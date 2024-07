Marktinformatiesoftware - Populairste apps - Andorra Populairst Recent toegevoegd

Marktinformatiesoftware verzamelt publiek toegankelijke en/of klantgerichte marktgegevens om het inzicht in klantgedrag te vergroten. Deze gegevens zijn afkomstig van platforms die gespecialiseerd zijn in het onderscheiden van overkoepelende trends of inzichten binnen een markt of consumentensector, in plaats van zich te richten op individuele bedrijven. Market Intelligence-oplossingen worden doorgaans gebruikt door verschillende marketing- of verkoopfuncties en verzamelen uitgebreide datasets en inzichten, wat helpt bij het verfijnen van bedrijfsstrategieën. Het is essentieel om onderscheid te maken tussen marktinformatiesoftware en concurrentieinformatiesoftware. Marktinformatie concentreert zich op consumentengedrag, terwijl concurrentie-informatie is afgestemd op bedrijfsanalyses, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen en evalueren van concurrenten. Deze twee soorten inlichtingensoftware kunnen elkaar aanvullen, vaak naast verkoopinformatiesoftware, die helpt bij prospectie en vaak wordt geïntegreerd met markt- of concurrentie-informatietools.