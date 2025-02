Kaartdiensten - Populairste apps - Zweden

Google Maps

Google Maps is een webkaartenservice ontwikkeld door Google. Het biedt satellietbeelden, luchtfotografie, stratenkaarten, 360° interactieve panoramische beelden van straten (Street View), realtime verkeersomstandigheden en routeplanning voor reizen te voet, met de auto, op de fiets en door de lucht (in bèta), of met het openbaar vervoer . In 2020 werd Google Maps elke maand door meer dan 1 miljard mensen gebruikt. Google Maps begon als een C++ desktopprogramma bij Where 2 Technologies. In oktober 2004 werd het bedrijf overgenomen door Google, dat het ombouwde tot een webapplicatie. Na aanvullende overnames van een bedrijf voor georuimtelijke datavisualisatie en een realtime verkeersanalysator, werd Google Maps in februari 2005 gelanceerd. De front-end van de dienst maakt gebruik van JavaScript, XML en Ajax. Google Maps biedt een API waarmee kaarten kunnen worden ingesloten op websites van derden, en biedt een locatiebepaling voor bedrijven en andere organisaties in tal van landen over de hele wereld. Met Google Map Maker konden gebruikers gezamenlijk de kaarten van de service wereldwijd uitbreiden en bijwerken, maar deze werd stopgezet vanaf maart 2017. Crowdsourced-bijdragen aan Google Maps werden echter niet stopgezet toen het bedrijf aankondigde dat deze functies zouden worden overgebracht naar het Google Local Guides-programma. satellietweergave is een "top-down"- of vogelperspectief; De meeste beelden met hoge resolutie van steden zijn luchtfoto's gemaakt vanuit vliegtuigen die op een hoogte van 240 tot 460 meter vliegen, terwijl de meeste andere beelden afkomstig zijn van satellieten. Een groot deel van de beschikbare satellietbeelden is niet ouder dan drie jaar en wordt regelmatig bijgewerkt. Google Maps gebruikte een variant van de Mercator-projectie en kon daarom de gebieden rond de polen niet nauwkeurig weergeven. In augustus 2018 werd de desktopversie van Google Maps bijgewerkt om een ​​3D-wereldbol weer te geven. Het is nog steeds mogelijk om in de instellingen terug te schakelen naar de 2D-kaart. Google Maps voor Android- en iOS-apparaten werd uitgebracht in september 2008 en biedt stapsgewijze GPS-navigatie en speciale parkeerhulpfuncties. In augustus 2013 werd vastgesteld dat het 's werelds populairste app voor smartphones zou zijn, waarbij meer dan 54% van de wereldwijde smartphonebezitters het minstens één keer gebruikte. In 2012 meldde Google dat er meer dan 7.100 werknemers en aannemers rechtstreeks aan de kartering werkten. In mei 2017 , de app heeft naar verluidt 2 miljard gebruikers op Android, samen met verschillende andere Google-services, waaronder YouTube, Chrome, Gmail, Zoeken en Google Play, bereikte Google Maps meer dan 1 miljard maandelijkse gebruikers.