Beheerde hostingproviders - Populairste apps - Filipijnen

Convesio is niet zomaar een hostingprovider. Onze infrastructuur is vanaf de basis ontworpen voor het hosten van hoogwaardige, schaalbare WordPress-sites. Eenvoudig, betaalbaar en krachtig: Convesio maakt complexe serverconfiguraties een fluitje van een cent. U kunt binnen een minuut een WordPress-site met load balancers, een databasecluster en een redundant bestandssysteem implementeren! Domeinen en SSL's Uw domein toevoegen is eenvoudig met Convesio. Voeg het eenvoudig toe aan het sitedashboard en kies welke versie het primaire domein is. Als u uw zoekresultaten wilt maximaliseren en ervoor wilt zorgen dat uw bezoekers weten dat hun informatie veilig is, heeft u een SSL nodig. Convesio’s SSL-voorziening met behulp van LetsEncrypt in minder dan 1 minuut en wordt automatisch verlengd voordat deze verloopt. Geautomatiseerde back-ups Convesio maakt het maken van back-ups, klonen of herstellen van uw site eenvoudig. U kunt een geavanceerd back-up- en bewaarbeleid instellen om te bepalen hoe vaak u back-ups maakt en hoe lang u deze bewaart. En dat allemaal met slechts een paar klikken. DB, PHP, FTP en meer Convesio biedt alle basisinstellingen die u van een WordPress-host mag verwachten, inclusief SFTP, PhpMyAdmin, PHP-versies en meer. Snelle caching zonder dat er een plug-in nodig is. Echt! Convesio caching is volledig op maat gemaakt en vanaf de basis ontworpen voor WordPress. Geen plug-ins vereist en 100% ingebouwd in het platform. Beheer de statische en dynamische Time To Live-instellingen en gebruik reguliere expressies om caching op paginaniveau te beheren. Databasetoegang met phpMyAdmin Krijg toegang tot uw database met de standaardtools zoals phpMyAdmin. Voer import-, export-, SQL-query's en meer uit. Elke database draait in een MySQL Percona Cluster dat gedeeld of privé kan zijn.