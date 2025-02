Beheerde DNS-providersoftware - Populairste apps - Slowakije

Control D

Control D is een aanpasbaar platform voor DNS-filtering en verkeersomleiding dat gebruikmaakt van veilige DNS-protocollen zoals DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS en DNS-over-QUIC, met ondersteuning voor Legacy DNS. - Blokkeer kwaadwillige bedreigingen - Blokkeer ongewenste soorten inhoud in het hele netwerk (advertenties en trackers, IoT-telemetrie, inhoud voor volwassenen, sociale media en meer) - Krijg inzicht in netwerkgebeurtenissen en gebruikspatronen, met granulariteit op klantniveau - Leid verkeer om via proxy's ( via DNS) voor verbeterde privacy en veiligheid - Geniet van superieure UX en eenvoud. Zie het als uw persoonlijke gezaghebbende DNS-resolver voor het hele internet die u gedetailleerde controle geeft over welke domeinen worden opgelost, omgeleid of geblokkeerd.