Beheerde DNS-providersoftware - Populairste apps - Algerije

Beheerde DNS-providers maken gebruik van rekenkracht om het webverkeer van klanten efficiënt af te handelen. Deze providers maken gebruik van gebundelde datacenterbronnen om het verkeer tussen verschillende websites, applicaties en netwerken van klanten te ondersteunen. Gebruikers kunnen DNS-verkeer beheren via een webgebaseerd dashboard of desktopapplicatie, waardoor functionaliteiten zoals failoverpreventie, bezoekersauthenticatie en DNS-gegevensbeheer mogelijk worden. Bovendien integreren sommige providers beveiligingsfuncties om zich te beschermen tegen DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service). Naast hun DNS-diensten fungeren veel managed providers ook als domeinregistreerder of bieden ze domeinregistratiediensten aan. Stand-alone domeinregistratiediensten missen echter doorgaans de geavanceerde mogelijkheden voor netwerkverkeerscontrole die te vinden zijn in geïntegreerde beheerde DNS-oplossingen, en richten zich in plaats daarvan op het mogelijk maken van gebruikers om websitedomeinen te reserveren.