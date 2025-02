Beheerde detectie- en responssoftware (MDR). - Populairste apps - Kenia

Lockwell

lockwell.co

Lockwell is de gemakkelijkste en meest betaalbare manier om uw kleine onderneming te beveiligen tegen cyberdreigingen. In een tijd waarin cyberdreigingen achter elke digitale hoek op de loer liggen, hebben bedrijven behoefte aan een robuuste, geïntegreerde beveiligingsoplossing die elk aspect van hun online aanwezigheid beveiligt. Maak kennis met Lockwell, een uitgebreide cyberbeveiligingssuite die zorgvuldig is ontworpen om ongeëvenaarde bescherming te bieden in een snel evoluerend digitaal landschap. Gecodeerde wachtwoordkluis: De kern van elke beveiligingsstrategie is het beveiligen van accounts. De end-to-end gecodeerde wachtwoordkluis van Lockwell is niet alleen een veilige opslagoplossing; het is een digitaal fort. Of u nu accountgegevens importeert of handmatig toevoegt, elk stukje gegevens is omgeven door versleutelingslagen. Geïntegreerde 2FA zorgt voor een extra beveiligingslaag, terwijl aangepaste velden gegevensopslag op maat mogelijk maken. Bovendien zorgt de ingebouwde functie voor teamsamenwerking ervoor dat werkaccounts en gevoelige bedrijfsgegevens naadloos en veilig kunnen worden gedeeld tussen teamleden. Apparaatbescherming met antimalware: In de wereld van vandaag evolueren malwarebedreigingen dagelijks. Lockwell's antimalwaretool van de volgende generatie is altijd waakzaam en zorgt ervoor dat de apparaten van uw bedrijf ongevoelig blijven voor ransomware, virussen en andere kwaadaardige entiteiten. Real-time bescherming betekent dat zodra een gebruiker een potentieel schadelijk bestand tegenkomt, ons systeem in actie komt en de dreiging identificeert en neutraliseert. Gebruikers kunnen ook handmatige scans starten, zodat ze er gerust op kunnen zijn dat hun apparaten compromisloos blijven. VPN voor veilig browsen: Het internet, enorm en van onschatbare waarde, is ook een domein van op de loer liggende bedreigingen. Met de VPN van Lockwell kan uw team veilig de digitale snelwegen oversteken. Elke byte aan gegevens wordt gecodeerd, waardoor bescherming wordt gegarandeerd tegen onbeveiligde netwerken, man-in-the-middle-aanvallen en opdringerige gegevensspionage. Of het nu gaat om toegang tot gevoelige bedrijfsgegevens of gewoon browsen, onze VPN zorgt voor een mantel van onzichtbaarheid tegen nieuwsgierige blikken. 24/7 Dark Web-monitoring: De onderbuik van het internet, het dark web, is een marktplaats voor gecompromitteerde inloggegevens. Lockwell's 24-uurs monitoring doorzoekt dit verborgen rijk en zorgt ervoor dat als uw gegevens hier ooit worden gevonden, u de eerste bent die het weet. Er worden onmiddellijk waarschuwingen verzonden zodra een potentiële inbreuk wordt gedetecteerd, waardoor snelle corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. Automated Security Center: Misschien wel het kroonjuweel van Lockwells suite, het Automated Security Center, is een bewijs van onze toewijding aan proactieve bescherming. Deze autonome entiteit houdt voortdurend toezicht op het cyberdomein en identificeert bedreigingen nog voordat ze werkelijkheid worden. Als er een kwetsbaarheid wordt gedetecteerd, of het nu gaat om een ​​zwak wachtwoord, de aanwezigheid van malware of een andere bedreiging, worden er onmiddellijk waarschuwingen verzonden via e-mail en desktopmeldingen. Dit zorgt ervoor dat uw team potentiële inbreuken altijd een stap voor is. Waarom kiezen voor Lockwell? Standaard geautomatiseerd: Cyberbedreigingen worden in realtime geïdentificeerd, waarbij gecoördineerde waarschuwingen snelle actie garanderen. Tijd- en kostenefficiëntie: Regelmatige monitoring identificeert ongebruikte software of apparaten, wat zich vertaalt in tastbare tijd- en kostenbesparingen. Autonome werking: Het Automated Security Center opereert onafhankelijk en integreert naadloos met alle beveiligingstools, waardoor de toezichtsbehoeften worden geminimaliseerd. Geen IT-personeel vereist: Geniet van de luxe van eersteklas bescherming zonder de noodzaak van een speciaal IT-team of uitgebreide training. Lockwell is niet alleen cyberbeveiliging; het is een belofte: een belofte van compromisloze bescherming, naadloze integratie en de gemoedsrust die elk bedrijf verdient. Als het gaat om verdediging tegen meedogenloze cyberaanvallen, sluit u zich op. Lockwell.