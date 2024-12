Populairst Recent toegevoegd Beheerde detectie- en responssoftware (MDR). - Populairste apps - Spanje

Managed Detection and Response (MDR)-software biedt bedrijven uitgebreide beveiligingsmonitoring- en mitigatiediensten. MDR-aanbieders houden actief toezicht op de netwerken, eindpunten en andere IT-middelen van hun klanten en identificeren en pakken beveiligingsincidenten aan zodra deze zich voordoen. Wanneer een bedreiging wordt gedetecteerd, onderzoekt en lost de MDR-provider het probleem op, waardoor directe betrokkenheid van de klant niet meer nodig is. Bedrijven gebruiken MDR-services om zich te beschermen tegen online bedreigingen zonder dat er speciaal beveiligingspersoneel ter plaatse nodig is. MDR deelt overeenkomsten met software voor incidentrespons en eindpuntdetectie en -respons, maar pakt deze uitdagingen aan via een beheerd servicemodel. Deze aanpak vermindert de behoefte aan praktische betrokkenheid van bedrijven en biedt verbeterde beveiliging zonder de noodzaak van extra personeel of interne beveiligingsoplossingen.