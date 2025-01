Hulpmiddelen voor malwareanalyse - Populairste apps - Hongarije

DOCGuard

DOCGuard is een geavanceerde cyberbeveiligingsoplossing die gespecialiseerd is in het detecteren en analyseren van kwaadaardige documenten. Met behulp van geavanceerde structurele analysetechnieken identificeert DOCGuard bedreigingen in Office-documenten, PDF's en andere bestandstypen en levert het gedetailleerde rapporten om de beveiligingsmaatregelen te verbeteren. Onze innovatieve technologie zorgt voor snelle detectie met hoge nauwkeurigheid, waardoor organisaties zich kunnen beschermen tegen zich ontwikkelende cyberdreigingen. Inline SMTP-integratie: DOCGuard kan worden geïntegreerd met e-mailsystemen om inkomende en uitgaande e-mails te analyseren op schadelijke inhoud. Door een extra SMTP-header toe te voegen aan het oordeel van de e-mail, zorgt DOCGuard ervoor dat alleen beveiligde e-mails de ontvangers bereiken, terwijl verdachte e-mails waarschuwingen activeren en indien nodig worden geblokkeerd. BCC-integratie: DOCGuard kan BCC (Blind Carbon Copy) gebruiken om e-mails te analyseren zonder de normale e-mailstroom te onderbreken. Dit maakt continue monitoring van alle e-mails mogelijk en biedt een extra beveiligingslaag door kwaadaardige inhoud te detecteren en te blokkeren voordat deze de beoogde ontvanger bereikt. SOAR-integratie: SOAR-platforms (Security Orchestration, Automation, and Response) kunnen de API van DOCGuard gebruiken om waarschuwingen te valideren en de respons op incidenten te verbeteren. DOCGuard kan een gedetailleerde analyse van verdachte bestanden bieden, waardoor beveiligingsteams effectiever op bedreigingen kunnen reageren. Incidentrespons: Tijdens digitaal forensisch onderzoek en incidentrespons (DFIR) kan DOCGuard worden gebruikt om gecompromitteerde documenten te analyseren en indicatoren van compromis (IOC's) te identificeren. Dit helpt bij het opsporen van de bron van een aanval en het begrijpen van de tactieken die door bedreigingsactoren worden gebruikt. Integratie van platforms voor het delen van bestanden: DOCGuard kan worden geïntegreerd met platforms voor het delen van bestanden om ervoor te zorgen dat documenten worden gedeeld