Malware-analysetools zijn essentieel voor het isoleren en onderzoeken van kwaadaardige software die wordt gedetecteerd op de IT-middelen, eindpunten en applicaties van een bedrijf. Deze tools identificeren doorgaans malware en verplaatsen de geïnfecteerde bronnen vervolgens naar een veilige, geïsoleerde omgeving. Binnen deze sandbox-omgeving analyseren beveiligingsprofessionals de code en het gedrag van de malware om de functionaliteit ervan te begrijpen, de schade die deze mogelijk heeft veroorzaakt te beoordelen en strategieën te ontwikkelen om zich tegen toekomstige aanvallen te verdedigen. Deze tools worden gebruikt door beveiligingsteams en IT-personeel dat betrokken is bij incidentrespons, risicoanalyse en beveiligingsoperaties. Door gegevens van de gedetecteerde malware te verzamelen, verbeteren ze de beveiligingsmaatregelen en voorkomen ze dat soortgelijke bedreigingen het systeem in gevaar brengen. Deze informatie wordt vaak geïntegreerd met bestaande systemen voor bedreigingsinformatie en gebruikt om bredere segmenten van de IT-infrastructuur te onderzoeken om ervoor te zorgen dat de malware niet in andere gebieden is geïnfiltreerd.