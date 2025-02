Machinevertaaldiensten - Populairste apps - Singapore

Stepes

stepes.com

Stepes is 's werelds eerste door mensen aangedreven vertaalapp die snelle en nauwkeurige vertaaldiensten biedt in meer dan 100 talen. Maak een account aan en voer tekst in, upload documenten of maak een foto en laat ze snel en accuraat vertalen. Ook voor internationale zakelijke bijeenkomsten, conferenties of reisbijstand kunt u tolken inschakelen. Chat met vertalers voor routebeschrijvingen en hulp bij noodvertalingen in de meeste talen. Verzend tekst, afbeeldingen of stemopnamen en laat ze direct nauwkeurig vertalen, of plan tolkdiensten door professionele tolken. Het wereldwijde netwerk van Stepes, bestaande uit duizenden lokale professionele taalkundigen, staat klaar om aan de slag te gaan en u te helpen met al uw vertaalbehoeften. Of u nu een bedrijf bent dat op zoek is naar snelle en hoogwaardige zakelijke vertaaloplossingen of een individu dat op zoek is naar hulp bij taalreizen, Stepes is de vertaalapp die u nodig heeft voor de meest nauwkeurige en betrouwbare vertalingen on-demand, waar dan ook. Hun deskundige vertalers zijn gespecialiseerd in een verscheidenheid aan vakgebieden, waardoor ze ideaal zijn voor taalvertalingen en tolken voor een breed scala aan industriële vakgebieden, zoals juridisch, medisch, financieel, IT, industrieel, techniek, e-commerce, mode en meer. Stepes levert de snelste professionele vertaaldiensten voor multinationale ondernemingen op wereldschaal. Ze kunnen dit doen door hun vertalers direct meldingen over uw vertaalverzoeken te laten ontvangen op hun mobiele apparaten waar ook ter wereld, waardoor ze onmiddellijk kunnen vertalen op hun smartphones of desktop.