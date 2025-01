Machinevertaaldiensten - Populairste apps - Qatar

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby is een geavanceerd SaaS-platform dat gespecialiseerd is in het vertalen van marketingmiddelen en campagneadvertenties met behulp van AI-technologie. De tool stelt merken in staat hun bereik uit te breiden en nieuwe doelgroepen en markten over de hele wereld aan te boren. Met de mogelijkheid om in meer dan 100 talen te vertalen, zorgt GetGloby ervoor dat vertalingen worden aangepast aan de unieke merkstem van elk bedrijf, waarbij gebruik wordt gemaakt van AI-technologie om de consistentie en resonantie te behouden. Een van de belangrijkste kenmerken van GetGloby is de vertaalengine, die automatische vertaling combineert met geavanceerde transcreatiemogelijkheden. Deze geavanceerde technologie houdt rekening met de nuances van verschillende talen, terwijl de essentie en toon van de originele inhoud behouden blijven. Bovendien garandeert GetGloby kwaliteit door native menselijke reviewers in te zetten die hun taalkundige expertise en culturele inzichten inbrengen om nauwkeurigheid en vloeiendheid van de vertalingen te garanderen. De eigen technologie van GetGloby omvat kunstmatige intelligentie, complexe taalkundige algoritmen en monitoring van zoektrends om nauwkeurige en goed presterende transcreaties te leveren. De tool maakt gebruik van machinaal leren en natuurlijke taalverwerking, waaronder GPT, om Jaga te creëren, de eerste vertaalmachine die voor mediadoeleinden is ontwikkeld. Door taal- en culturele verschillen te overbruggen, helpt GetGloby bedrijven effectief verbinding te maken met hun doelgroep in verschillende talen en culturen. Of het nu gaat om het vertalen van marketingmateriaal voor websites, video's, nieuwsbrieven of advertenties op platforms als Google, Bing, LinkedIn en TikTok, GetGloby biedt een uitgebreid pakket aan vertaal- en aanpassingsdiensten om merken te helpen naadloos te resoneren met een wereldwijd publiek. Over het geheel genomen vereenvoudigt GetGloby het proces van internationale marketing, waardoor de kosten en implementatietijd worden verlaagd en tegelijkertijd meer gekwalificeerde conversies worden opgeleverd.