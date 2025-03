UiPath

UiPath is een wereldwijd softwarebedrijf voor robotprocesautomatisering (RPA), opgericht in Roemenië door Daniel Dines en Marius Tîrcă en met hoofdkantoor in New York City. De software van het bedrijf monitort de gebruikersactiviteiten om repetitieve front- en backofficetaken te automatiseren, inclusief taken die worden uitgevoerd met behulp van andere bedrijfssoftware, zoals klantrelatiebeheer of ERP-software (Enterprise Resource Planning). In december 2020 diende het bedrijf op vertrouwelijke wijze een aanvraag in voor een beursintroductie, en werd op 21 april 2021 openbaar.