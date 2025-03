Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Loyaliteitsbeheersoftware - Populairste apps

Loyaliteitsbeheersoftware stelt bedrijven in staat klantloyaliteitsinitiatieven op te zetten, te overzien en te beoordelen. Deze tools stellen bedrijven in staat zowel terugkerende klanten als potentiële terugkerende klanten te herkennen, waardoor het aanbieden van incentives zoals kortingen of beloningspunten wordt vergemakkelijkt om hun terugkeer aan te moedigen. Loyaliteitsbeheersoftware wordt voornamelijk gebruikt door business-to-consumer (B2C)-bedrijven die actief zijn in de detailhandel, e-commerce, reizen en horeca en dient als een waardevol bezit voor marketingteams. Deze teams maken gebruik van de software om het klantenbehoud te verbeteren, herhaalde verkopen te optimaliseren en de algehele klantlevensduurwaarde (CLV) te vergroten.