Loyaliteitsbeheersoftware - Populairste apps - Sint-Maarten

Poket

poket.com

Poket is een bekroonde alles-in-één loyaliteitsprogrammasoftware waarmee bedrijven hun herhaalde verkopen kunnen verhogen en meer nieuwe, loyale klanten kunnen aantrekken. Met Poket kunnen verkopers elke combinatie van soorten loyaliteitsprogramma's opzetten die zijn afgestemd op hun bedrijf, ongeacht in welke branche ze zich bevinden. Met het platform kunnen verkopers loyaliteitsprogramma's altijd en overal beheren en bewerken en promotieregels instellen voor geautomatiseerde campagnes die nauwkeurig zijn afgestemd. aan het bestedingspatroon van hun klanten, het loyaliteitssaldo of de campagneprestaties. De oplossing heeft functies zoals verwijzingsautomatisering, beloningen voor het delen van sociale media, gerichte marketingautomatisering en gamificatie voor klantbetrokkenheid. Bedrijven kunnen transacties uitvoeren via het mobiele nummer of e-mailadres van de klant, of zelfs via een app, en kunnen alles beheren via de login voor winkeltoegang. Verkopers kunnen contact maken met klanten via mobiele pushmeldingen, e-mails of zelfs sms. Poket wordt geleverd met drie abonnementen: FREE (Forever), Strong (gratis proefperiode van 7 dagen*) en Mighty (gratis proefperiode van 7 dagen*). *geen creditcard vereist Het wordt geleverd met een 'Poket Rewards'-app voor klanten waarmee ze hun beloningen kunnen beheren en volgen, e-cards en e-vouchers kunnen opslaan en vrienden kunnen doorverwijzen. Verkopers kunnen ook de 'Poket Business'-app downloaden, die is gebouwd voor zowel Android als iOS.