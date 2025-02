Loganalysesoftware - Populairste apps - Sint-Maarten

Anodot

anodot.com

Het augmented analytics-platform van Anodot is de volgende generatie op het gebied van business intelligence. Anodot identificeert proactief omzetkritieke bedrijfsincidenten, beveelt acties aan en automatiseert het herstelproces in realtime. De gepatenteerde technologie van Anodot gaat verder dan datavisualisatie door voortdurend bedrijfsstatistieken, waarschuwingen en voorspellingen in hun context te analyseren en te correleren. Door gebruik te maken van AI en ML waarschuwen de augmented analytics van Anodot bedrijven proactief voor omzetkritieke bedrijfsincidenten en automatiseert het herstel ervan in realtime. De Cloud Costs-oplossing van het bedrijf biedt nauwkeurige monitoring en prognoses, evenals besparingsaanbevelingen die tot 40% kunnen besparen op de jaarlijkse clouduitgaven. Fortune 500-bedrijven maken gebruik van Anodot voor cloudkostenbeheer en Anodot voor betalingsinformatie om cloudverspilling te helpen verminderen en inkomstenstromen te beschermen. Ons team beslaat verschillende continenten, met hoofdkantoren in de VS en Israël, met bedrijfseenheden die zich toeleggen op digitale, financiële diensten en telecommunicatie. Ga voor meer informatie naar www.anodot.com of bekijk ons ​​op LinkedIn en Twitter.