Loganalysesoftware - Populairste apps - Japan

Splunk Inc. is een Amerikaans technologiebedrijf gevestigd in San Francisco, Californië, dat software produceert voor het zoeken, monitoren en analyseren van door machines gegenereerde gegevens via een webinterface. De Splunk Enterprise- en Enterprise Cloud-oplossingen vangen, indexeren en correleren real- tijdgegevens in een doorzoekbare opslagplaats van waaruit het grafieken, rapporten, waarschuwingen, dashboards en visualisaties kan genereren. Splunk maakt machinegegevens toegankelijk voor de hele organisatie door gegevenspatronen te identificeren, statistieken te verstrekken, problemen te diagnosticeren en intelligentie voor bedrijfsactiviteiten te bieden. Splunk is een horizontale technologie die wordt gebruikt voor applicatiebeheer, beveiliging en compliance, maar ook voor bedrijfs- en webanalyses. Sinds kort is Splunk ook begonnen met het ontwikkelen van machine learning- en dataoplossingen voor BizOps.