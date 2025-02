Locatie-intelligentiesoftware - Populairste apps - Sint-Maarten

intuizi

Intuizi, Inc. werd in 2019 opgericht door ervaren marketing- en technologieprofessionals om een ​​eenvoudig te gebruiken softwareoplossing voor abonnementen te bouwen die kan worden gebruikt om mediacampagnes te verbeteren, het inzicht van een onderneming in haar klanten en potentiële klanten kan verbeteren en de prestaties aanzienlijk kan verbeteren. financieel rendement op digitale uitgaven. Vanaf het begin wilden we een data-oplossing bouwen die gebaseerd was op toestemming van de gebruiker (en voldeed aan de AVG en CCPA), die niet eng zou zijn of aanvoelen, en die betere financiële resultaten zou opleveren voor zowel uitgevers als adverteerders. We wilden een oplossing die binnen de bestaande workflow zou passen, zodat deze kon worden gebruikt in combinatie met de huidige DSP, SSP, DMP, CMP, enz. van een klant en deze niet kon vervangen. We wilden elke dataset kunnen zien en deze kunnen vergelijken met andere (s) op publieke of private basis. Ook wilden we een platform bouwen waar je zelf kon zien of de data van iemand anders nuttig was. Ten slotte wilden we een oplossing bouwen die net zo waardevol zou zijn buiten de marketingindustrie. Terwijl we het Intuizi-platform verder uitbouwen, worden we geconfronteerd met grote problemen op het gebied van de aggregatie, verwerking en weergave van gegevens. We bieden al de meest kosteneffectieve manier om de ROAS voor digitale campagnes te verbeteren en we worden beter voor elke signaalaanbieder en klant die we toevoegen. We bereiden ons platform nu voor op gebruik buiten de marketing, voor zaken als onderzoek, gemeenschapsdiensten en gezondheidszorg en welzijn.