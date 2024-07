Locatiegebaseerde marketingsoftware - Populairste apps - Angola Populairst Recent toegevoegd

Proximity-marketingsoftware, ook wel locatiegebaseerde marketingsoftware genoemd, stelt bedrijven in staat automatisch marketingberichten naar klanten of potentiële leads te verzenden op basis van hun huidige geografische nabijheid. Deze innovatieve software herkent wanneer een klant of lead zich in de buurt van een specifiek interessant punt (POI) bevindt, waardoor op maat gemaakte, contextueel relevante marketinginhoud rechtstreeks op hun mobiele apparaten wordt afgeleverd. Met deze tools kunnen marketeers zich nauwkeurig op de juiste doelgroep op de juiste locatie en op het optimale moment richten, waardoor ze de gewenste acties kunnen ondernemen, zoals een winkel bezoeken of een aankoop voltooien. Hoewel deze technologie voornamelijk wordt gebruikt door bedrijven met fysieke winkelpuien zoals winkels en eetgelegenheden, is deze technologie ook aanpasbaar voor bredere toepassingen binnen grotere vestigingen zoals winkelcomplexen, transportknooppunten en evenementenarena's.