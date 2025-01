Lokale marketingsoftware - Populairste apps - Frans-Polynesië

SOCi

SOCi is de toonaangevende CoMarketing Cloud voor ondernemingen met meerdere locaties. We stellen bedrijven als Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon en Ford in staat hun marketinginspanningen op alle locaties en digitale kanalen te automatiseren en te schalen op een manier die merkgericht, lokaal geperfectioneerd en data-connected is. Door het gebruik van de allerbeste generatieve AI en machine learning biedt het SOCi Genius-platform ondernemingen met meerdere locaties bruikbare inzichten en aanbevelingen, terwijl hun belangrijkste workflows op schaal worden geautomatiseerd. Met SOCi kunnen bedrijven hun digitale aanwezigheid op lokale zoek- en sociale pagina's versterken en tegelijkertijd hun online reputatie beschermen, wat leidt tot verbeterde klantbetrokkenheid en marktleidende resultaten. De schaalbare en gecentraliseerde platformtechnologie van SOCi biedt alle tools die bedrijven met meerdere locaties en meerdere gezinnen nodig hebben om hun gelokaliseerde marketinginspanningen te beheren, waaronder: Intuïtief dashboard - bij het inloggen bij SOCi worden gebruikers begroet met een hoogwaardig, maar toch uitgebreid en gemakkelijk te lezen dashboard met de nadruk op analyses, inhoudsprestaties op alle locaties met behulp van SOCi, gesprekken en opmerkingen die aandacht behoeven, recente beoordelingen en meer! * Vermeldingen: breng uw lokale zoekzichtbaarheid naar nieuwe hoogten door te zorgen voor nauwkeurige en consistente informatie over honderden of duizenden bedrijfsvermeldingen. * Luisteren: Ontdek en bouw een authentieke contentstrategie, rijke doelgroepprofielen en bewijs de ROI van uw campagnestrategie met Luisteren. Luister naar uw concurrenten, maak sentimentanalyses en door gebruikers gegenereerde inhoud, allemaal vanuit SOCi. * Lokale pagina's/Locator: Bied een merkgebonden en gelokaliseerd consumententraject, van bewustzijn tot conversie, op duizenden voor zoekopdrachten geoptimaliseerde pagina's. * Recensies: coördineer merkconsistente reacties op recensies, houd het sentiment van recensies bij en monitor inzichten in de reputatie van de concurrentie om uw reputatie overal te transformeren. * Sociaal: Stelt zakelijke en lokale teams in staat merkgerichte reacties te leveren op sociale engagementen en best presterende sociale inhoud te publiceren met gestroomlijnde workflows op meerdere locaties. * Enquêtes: behoud en laat uw klanten groeien door proactief feedback van klanten te vragen en te beheren met de krachtigste enquête-oplossing voor lokale marketeers. * Advertenties: marketeers met meerdere locaties in staat stellen gelokaliseerde sociale advertentiecampagnes effectief te beheren en berichten te promoten op honderden of duizenden locaties. * SmartBot: stimuleer realtime betrokkenheid en genereer 24/7 leads op alle locaties met geautomatiseerde chatbots op Facebook Messenger- en Google Business Messages-accounts, sms-mogelijkheden. Creëer eenvoudig binnen enkele minuten gelokaliseerde onderwerpen op schaal en begin met het vastleggen van klantinformatie en mis nooit meer een potentiële lead. * Inzichten en rapportage: ontdek welke locaties goed presteren en welke niet, en gebruik deze inzichten om uw gelokaliseerde marketingstrategie kracht bij te zetten. Pas zeer visuele, boeiende rapporten aan met meerdere leveringsopties. SOCi Go (mobiele app): hetzelfde kern-SOCi-platform waar u van houdt, nu op mobiel. Plaats inhoud, reageer op klanten en ontvang meldingen op elk mobiel apparaat, op elk moment. SOCi fungeert als de infrastructuur waarop tienduizenden lokale pagina's worden beheerd. SOCi is volledig geïntegreerd met de beste zoek-, sociale media- en reputatiebeheernetwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google Mijn Bedrijf, Yelp en meer.