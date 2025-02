Software voor het beheren van lokale vermeldingen - Populairste apps - Singapore

myPresences

mypresences.com

mypresences.com is de beste manier om de online aanwezigheid en reputatie van een bedrijf te optimaliseren en te beheren en stelt hen in staat om in meer dan 2000 services een aanwezigheid te creëren, te onderhouden en te monitoren die correct, consistent en volledig is in een minimum van tijd en zonder de noodzaak om het te begrijpen elke dienst. Omdat nieuwe klanten steeds vaker online worden gevonden, worden online aanwezigheid en reputatie net zo belangrijk als de winkelpui. Met mypresences.com kan een bedrijf alles wat online over zijn bedrijf wordt geplaatst, zoals bedrijfsinformatie, recensies, deals, foto's, video's en opmerkingen, monitoren en gebruiken, zodat ze hun aanwezigheid en wat er wordt gezegd kunnen controleren, zodat ze kunnen een loyale klantenbasis rond hun bedrijf opbouwen. Een slechte recensie of ongepast materiaal dat online over een bedrijf wordt geplaatst, kan niet alleen hun vermogen om nieuwe klanten te vinden vernietigen, maar kan ze ook naar de concurrentie duwen. Voor de meeste bedrijven blijft deze schade maanden of jaren onopgemerkt en zal voor altijd blijven bestaan. mypresence helpt bedrijven ook nieuwe mogelijkheden online te ontdekken, of dit nu op internet is of via een app op een telefoon of tablet, zodat ze de meest complete online aanwezigheid kunnen creëren en hun concurrentie voor kunnen blijven. In tegenstelling tot een echte winkel, zal de online aanwezigheid van een bedrijf groeien en evolueren zonder hun tussenkomst. Met mypresences.com kunnen ze de controle over hun online aanwezigheid overnemen en beginnen met het bouwen van hun online winkel op hun eigen manier.