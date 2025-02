Live Commerce-software - Populairste apps - Zweden

Whisbi

whisbi.com

Whisbi biedt een mobile-first conversatie-verkoop- en marketingplatform voor B2C-ondernemingen. Onze oplossing biedt verkoop- en marketingprofessionals de mogelijkheid om de verkoopconversie te vergroten, de live betrokkenheid te verbeteren en een onderscheidende online klantervaring te bieden. Whisbi combineert alle contactkanalen zoals videogesprek, chat, chatbot, click-to-call of een traditioneel telefoongesprek in één gecentraliseerde datagestuurde gebruikersinterface voor uw klanten. Verbeterd door een BI-engine, biedt Whisbi het juiste kanaal voor de juiste klant op het juiste moment. De Whisbi-oplossing kan eenvoudig worden geïntegreerd met bestaande infrastructuren, variërend van callcenters tot fysieke winkels en virtuele showrooms. Een eenvoudige opname van de oplossing op websites biedt de mogelijkheid om een ​​echte omnichannel-klantervaring te creëren die de online conversiepercentages aanzienlijk verhoogt. We bieden een conversatieplatform van wereldklasse voor verkoop en marketing en zijn in staat branchespecifieke inzichten en expertise te delen. We hebben een ongeëvenaarde ervaring in het nauw samenwerken met wereldwijde ondernemingen in de telecommunicatie-, automobiel-, reis- en verzekerings- en banksector. Onze oplossingen zijn erin geslaagd: * 700 miljoen vertoningen, * 47 miljoen klikken, * 18 miljoen oproepverzoeken, * 10 miljoen gesprekken Tot op heden hebben we wereldwijd ruim 1,5 miljoen verkopen aan onze klanten gerealiseerd. En we zijn nog maar net begonnen! Whisbi stelt menselijke interacties centraal in de online klantervaring en verhoogt de ROI van digitale marketingcampagnes. Het stelt merken in staat beter te profiteren van hun websiteverkeer, hun NPS-score te verhogen, zich te differentiëren via CX en meer online te verkopen. We integreren met de beste marketing- en verkoopoplossingen, waaronder Salesforce, Google Adwords, Google Analytics en Adobe Marketing Cloud, waardoor we krachtigere inzichten in het volledige klanttraject kunnen leveren. In wezen stelt Whisbi moderne marketing- en verkoopteams in staat om multichannel-ervaringen te leveren die bestaande digitale handelssystemen ondersteunen en aanvullen.