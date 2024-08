Livechat-software - Populairste apps - Bosnië en Herzegovina Populairst Recent toegevoegd

Met livechatsoftware kunnen bedrijven via chatvensters in realtime met websitebezoekers communiceren. Klantenservicemedewerkers kunnen deze software gebruiken om gebruikers te helpen met vragen over producten of sitenavigatie. Ondersteuningsagenten kunnen interacties initiëren met pop-upchatboxen of wachten tot bezoekers contact opnemen met hun vragen. Belangrijke functies zijn onder meer rapportage en analyse, interactieve chatmeldingen en gespreksarchivering. Met deze tool kunnen klantenserviceteams snel reageren op vragen, kunnen medewerkers van bedrijfsontwikkeling leads in contact brengen die moeilijk te bereiken zijn via telefoon of e-mail, en kunnen administratieve medewerkers in de onderwijssector in contact komen met toekomstige studenten. Bovendien kan de livechatfunctionaliteit worden geïntegreerd in andere softwaretypen, zoals e-commerceplatforms en helpdeskoplossingen.