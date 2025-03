Leerervaringplatforms (LXP) - Populairste apps - Vaticaanstad

Mentessa

mentessa.com

Bent u op zoek naar een oplossing om nieuwe medewerkers te integreren en ze samen te brengen, terwijl ook het welzijn en de productiviteit worden verbeterd – waardoor iedereen de kans krijgt op een succesvolle carrière! Mentessa is het platform voor samenwerkend leren dat medewerkers helpt te leren en samen te werken – op basis van vaardigheden. Het transformeert een werkplek in een gemeenschap, waardoor sterkere verbindingen binnen uw team ontstaan, nieuwkomers worden verwelkomd en iedereen zich deel van het gezin voelt. Investeer in de leer- en ontwikkeling van medewerkers om betrokkenheid, innovatie en welzijn te stimuleren, mogelijk gemaakt door AI. Ontgrendel de kracht van Mentessa en ervaar een geheel nieuw niveau van leren voor werknemers met AI-gestuurde technologie. Transformeer uw werkplek in een bloeiende gemeenschap die samenwerking viert, nieuwkomers verwelkomt en iedereen ondersteunt om hun volledige potentieel te bereiken door middel van zinvolle kennisuitwisseling - allemaal ontworpen voor maximale betrokkenheid en innovatie! Mentessa nodigt collega's uit om samen te komen en hun kennis te delen ten behoeve van iedereen, in elk stadium van de carrière van een medewerker! Het maakt teambuilding, samenwerking en prestatieverbetering eenvoudig en plezierig - wat kan beter? Ondersteun een verbonden leercultuur door: - happy hour-netwerken (mysterieuze lunches, virtuele koffiechat, watercooler-wedstrijden) - peer-mentoring - mentormatching - delen van vaardigheden - DEI-uitwisselingsprogramma's - routines voor het opbouwen van gewoontes - buddy-fitnessmatching - CEO-dates Bij Mentessa maak samenwerken eenvoudiger dan ooit met onze AI-aangedreven technologieën. Het verbinden van collega's uit verschillende teams en locaties is nog nooit zo eenvoudig geweest - of u nu op zoek bent naar een individuele chat of een grotere groepsbijeenkomst, het staat allemaal in uw agenda zonder dat dit extra inspanning van uw kant kost! Laten we een kopje virtuele koffie pakken en bijpraten! Ons peer-mentorprogramma is de perfecte manier om samen te komen en ideeën uit te wisselen. En laten we ons innovatieve initiatief voor het matchen van medewerkers tussen teams niet vergeten, waardoor Engineering als nooit tevoren Sales of HR kan ontmoeten en Marketing kan ontmoeten. Nieuwe medewerkers zullen ook dol zijn op hun buddyprogramma - bereid je voor op een aantal geweldige introducties wanneer ze aan boord komen! Wij hebben ook verfrissend