Leerervaringplatforms (LXP) - Populairste apps - Oezbekistan

Via een cloudgebaseerd platform waar cursusleden kunnen verbinding maken via berichten, levenssessies, chats en unieke interacties, biedt Classum naadloze communicatie om alle leeromgevingen, online of persoonlijk te verbeteren. --- Classum werd in 2018 opgericht door Chaerin Lee en Youjin Choi, twee vrouwelijke studenten van het Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), om de uitdagingen aan te gaan die ze als leerlingen tegenkwamen. Na slechts 3 jaar wordt Classum nu gebruikt door meer dan 3.700 instellingen in 23 landen wereldwijd, en blijft communicatiebarrières doorbreken en leeromgevingen op te bouwen die groei en samenwerking bevorderen. Gebruikers zijn instellingen zoals KAIST, Yonsei University en Ewha Womans University, evenals wereldwijde bedrijven, waaronder LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision en Prudential. Ons doel is om leerlingen en opvoeders samen te brengen in een ruimte waar ze vrij en comfortabel kunnen communiceren. We willen ruimtes creëren en uitbreiden waar gezonde interacties en samenwerking op natuurlijke wijze binnen en buiten het klaslokaal kunnen plaatsvinden. Leerlingen kunnen vrijelijk communiceren op classum, deelnemen aan Q&A en discussies via tekst en andere media die in dit digitale tijdperk in hun communicatiebehoeften passen. Opvoeders die Classum gebruiken om te communiceren met hun studenten, hebben een verhoogde studentenbetrokkenheid ervaren en gereduceerd admin -werk verminderd. In april 2021 haalde Classum een ​​serie A van $ 6 miljoen op onder leiding van Pearl Abyss Capital en Storm Ventures samen met bestaande investeerders Big Basin Capital en Smilegate Investment. Onze oprichter en CEO, Chaerin Lee, werd onlangs erkend als lid van de Forbes 30 onder 30 Azië -klasse van 2021 voor de innovatieve benadering van Classum voor communicatie -uitdagingen in het onderwijs. Classum werd ook geselecteerd als een van de GSV Cup in 2020, die de startups van Edtech en Talent Technology op zes continenten benadrukt.