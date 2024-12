Leerervaringplatforms (LXP) - Populairste apps - Algerije Populairst Recent toegevoegd

Learning Experience Platforms (LXP's), ook bekend als LXP of LEP, worden gebruikt door HR- en Learning and Development (L&D)-afdelingen in bedrijven. Deze platforms bieden aanpasbare oplossingen die erop gericht zijn werknemers gepersonaliseerde en gebruiksvriendelijke leerervaringen te bieden. LXP's, vaak aangeduid als "Netflix-stijl" leren, vergemakkelijken gemakkelijke toegang tot relevante inhoud via computers en mobiele apparaten. LEP's voorzien bedrijven van uitgebreide leerbibliotheken met interne en externe cursuscatalogi, video's, podcasts, blogs, artikelen en meer. Met LXP's kunnen werknemers adaptieve leertrajecten volgen die zijn afgestemd op hun individuele behoeften op het gebied van de ontwikkeling van vaardigheden. Het is belangrijk om LXP's te onderscheiden van Learning Management Systems (LMS). Terwijl LMS zich doorgaans richt op catalogusbeheer voor compliance- en bedrijfstrainingsdoeleinden, bieden LXP's bedrijven veelzijdige inhoudsbibliotheken die kunnen worden gebruikt zoals ze zijn, aangepast of opnieuw kunnen worden gemaakt. Bepaalde LEP's helpen bedrijven zelfs bij het identificeren van interne expertise en het beheren van eigen kennisopslagplaatsen. Bedrijven kunnen LXP's en LMS-tools integreren om alle leermogelijkheden in hun organisatie effectief te creëren, beheren en monitoren.