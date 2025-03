Fullcast

fullcast.com

Fullcast is het enige go-to-market (GTM) planningsplatform dat uw GTM-planningsactiviteiten naadloos verbindt met uw tactische verkoopactiviteiten. Hiermee kunt u uw strategie voortdurend bijwerken en wijzigingen direct doorvoeren. Bedrijven die plannen met Fullcast: -> Plan in dagen, niet in weken of maanden. Geen spreadsheets vereist. -> Reageer flexibel op veranderende marktomstandigheden. -> Besteed meer tijd aan strategie, in plaats van het configureren van afzonderlijke GTM-systemen. -> Behoud hun best presterende vertegenwoordigers met eerlijke en transparante territoriumtoewijzingen. -> Neem betere zakelijke beslissingen door eenvoudig complexe GTM-scenario's te modelleren. *Sleutelfunctionaliteit* --> Territoriumbeheer: Ontwerp en implementeer uw verkoopterritoriumplannen allemaal op één plek. --> Routing: Zorg ervoor dat elke lead naar de juiste plaats gaat. --> Quota en doelstellingen instellen: doelstellingen en quota gebaseerd op AI-gestuurde scenariomodellering. --> Gegevenshygiëne: de enige RevOps-beheeroplossing die uw gegevens opschoont zodra ze worden verzameld. --> Dekking, capaciteit en rollen: Plan en voer de planning van de dekking en verkoopcapaciteit uit. --> Prestaties volgens plan: houd de prestaties bij, handel op basis van inzichten en voer automatisch wijzigingen door.