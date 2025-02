Software voor matching en routering van lead naar account - Populairste apps - Togo

Syncari

syncari.com

Syncari is het enige low-code/no-code (LcNc) data-automatiseringsplatform dat gegevens uit diverse bedrijfssystemen en -applicaties naadloos synchroniseert, verenigt, automatiseert en analyseert. Ons platform, dat zowel een controlevlak als een datahub biedt, garandeert operationele uitmuntendheid en datagereedheid voor AI. Door uw gegevens op één lijn te brengen met Syncari, werken en automatiseren uw teams en AI-modellen op een basis van onberispelijk gesynchroniseerde gegevens van hoge kwaliteit. Syncari wordt vertrouwd door Conga, CorroHealth, Deel en Rapid7. Veelvoorkomende gebruiksscenario's: synchronisatie en automatisering van meerdere bedrijfssystemen, zoals veel Salesforce CRM's geïntegreerd in een of vele andere systemen (Marketo, HubSpot, Eloqua, Zendesk, Jira, Oracle Sales, SAP, Netsuite, Snowflake, Domo, Redshift, AWS, Big Query , etc) Meerdere Salesforce CRM-synchronisatie met Marketo of HubSpot ETL, Reverse ETL Enrichment Automation voor meerdere bronnen Intent Automation voor meerdere bronnen Quote to Cash and Finance 360 ​​Data Quality voor het opschonen van gegevens, normalisatie, transformatie