Leadmijnbouwsoftware - Populairste apps

Organisaties maken gebruik van Lead Mining-software om nieuwe zakelijke vooruitzichten te ontdekken in hun klantendatabases, verkoopgeschiedenisgegevens, websiteverkeer, volgers op sociale media en andere bronnen. Deze tool speelt een cruciale rol bij het uitbreiden van de dealpijplijn van het verkoopteam door nieuwe leads te ontdekken binnen de huidige gegevens of door upsell-mogelijkheden voor bestaande klanten te identificeren. Tijdens het miningproces kunnen verkoopprofessionals en marketeers ook bestaande klantgegevens, zoals contactgegevens, verifiëren en de algehele kwaliteit van hun klantgegevens verbeteren door nieuwe inzichten over huidige klanten op te nemen.