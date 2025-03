Coldlytics

Bent u de verouderde B2B-databases beu? Coldlytics combineert naadloos geavanceerde automatisering met menselijke onderzoekers om u de nieuwste leads te bieden. Dien uw targetingvereisten in via ons zelfbedieningsplatform en ons team zal in slechts 24 uur een volledig op maat gemaakte leadlijst voor u samenstellen. Neem geen genoegen met gegevens die iedereen al heeft gebruikt! Hoe doen we het? Wanneer u uw verzoek indient, activeert een lid van ons team onze eigen webschrapers om uw ideale klanten te identificeren. We gebruiken een heleboel online gegevensbronnen, waaronder Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B en meer. Vervolgens vergelijken we de inkomsten, het personeelsbestand, de oprichtingsdata en voeren we zelfs trefwoordcontroles uit op de website van elk bedrijf. Dit alles stelt ons in staat om uiterste nauwkeurigheid te bereiken. Vervolgens geven we uw lijst door aan ons toegewijde onderzoeksteam, dat handmatig de contactgegevens opzoekt van elke besluitvormer die u moet bereiken. Er zijn echt geen betere gegevens beschikbaar!