Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Software voor het vastleggen van leads - Populairste apps

Bedrijven gebruiken software voor het vastleggen van leads om nieuwe verkoopvooruitzichten te ontdekken in zeer concurrerende markten. In het licht van de hevige concurrentie is het voor bedrijven van cruciaal belang om proactief nieuwe mogelijkheden te identificeren om zaken te doen, vóór hun rivalen. Verkoopprofessionals gebruiken software voor het vastleggen van leads om potentiële klanten te lokaliseren, waarbij ze gebruik maken van informatie uit diverse bronnen, waaronder directe leads, verkoopvertegenwoordigers, marketingexperts en klantenondersteuningsagenten. Het benutten van nieuwe zakelijke kansen vertegenwoordigt echter slechts de eerste fase van het verkooptraject. Naast het gebruik van software voor het vastleggen van leads, moeten bedrijven aanvullende oplossingen voor het genereren van leads integreren, zoals lead mining, lead scoring en lead intelligence. Bovendien wordt het gebruik van tools zoals verkoopprestatiebeheer en verkoopintelligentie absoluut noodzakelijk om kansen met succes om te zetten in tastbare verkopen.