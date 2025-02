Software voor het vastleggen van leads - Populairste apps - Tsjaad

LeadDoubler

leaddoubler.com

Creëer en start binnen enkele seconden interactieve rekenmachines voor het genereren van leads, sluit deze in op uw website om bezoekers te betrekken en leads rechtstreeks in het ingebouwde CRM-systeem vast te leggen of zet deze in uw bestaande verkoop- en marketingstack, of dat nu HubSpot, Salesforce, Active Campaign, MailChimp of Zapier. Met LeadDoubler kunt u met een paar klikken bestaande Excel-bestanden omzetten in online rekenmachines. Geen codering vereist - geen vertragingen voor ontwikkelaars. Lanceer uw rekenmachines als widgets voor het genereren van leads op uw website met de insluitcode die u kunt knippen en plakken, of gebruik deze om uw verkoopteam te ondersteunen met volledig geautomatiseerde intelligente prijsconfiguratoren, mogelijk gemaakt door uw Excel-bestand, en uw verkoopteam te helpen meer deals ter plekke te sluiten. Met LeadDoubler kan uw interactieve formulier berekende resultaten direct online genereren en weergeven, of automatisch gegenereerde pdf-bestanden genereren en verzenden, zoals contracten en voorstellen. LeadDoubler wordt gebruikt door bedrijven in meer dan 52 branches, zoals makelaars die leads genereren, installateurs van warmtepompen die direct leads krijgen en offertes genereren, en door banken en verzekeringsmaatschappijen om leads te engageren en te genereren.