Software voor het vastleggen van leads - Populairste apps - Rusland

ConvertFlow

convertflow.com

ConvertFlow is de alles-in-één trechterbouwer voor e-commerce. Creëer, test en personaliseer pop-ups, formulieren, quizzen, productaanbevelingen, landingspagina's en meer - geen codering of ontwikkelaars nodig. VOOR CONVERTFLOW: Uw conversietrechter is een chaotische puinhoop van apps, plug-ins, scripts en zaps. Het is niet gepersonaliseerd. Rapportage is verwarrend. Het doorvoeren van wijzigingen duurt weken voor ontwikkelaars. Omzetgroei betekent betalen voor meer verkeer. NA CONVERTFLOW: Alle conversiecampagnes van uw winkel zijn georganiseerd in één dashboard. De rapportage is helder. Het uitvoeren van trechterexperimenten is eenvoudig. Met de trechterbouwer duurt het slechts enkele minuten om wijzigingen aan te brengen. U verhoogt de ROAS en maximaliseert de omzet per websitebezoeker. Groeitrechters voor lanceringslijsten: • Laat uw e-mail- en sms-lijst sneller groeien door gepersonaliseerde aanbiedingen te richten op nieuwe en terugkerende kopers • Kies uit meer dan 100 sjablonen voor lijstabonnementen • Lanceer pop-ups, plakbalken, insluitingen en landingspagina's • Personaliseer op productinteresse, winkelwagentje en meer • Synchroniseert met Klaviyo, Attentive, MailChimp, enz. Lancering van productquiztrechters: • Productquizzen brengen de voorkeuren van shoppers aan het licht, segmenteren shoppers in de juiste doelgroepen en doen gepersonaliseerde productaanbevelingen • Quiz sjablonen voor een groot aantal sectoren • Weergeven als pop-ups, pagina's en insluitbare formaten • Voorwaardelijke productaanbevelingen met behulp van antwoorden en scores • Synchroniseer antwoorden met Klaviyo, Attentive, MailChimp, enz. Start winkelwagen-upsell-trechters: • Laat AOV groeien met upsells met 1 klik en cross-sells voor winkelwagens • Triggers gebaseerd op het product dat zojuist aan de winkelwagen is toegevoegd • Cross-sells weergeven als pop-ups, op pagina's en met insluitingen • Shoppers kunnen alle producten toevoegen aan winkelwagentje met een enkele klik • Target cross-sells op terugkerende abonneesegmenten Start winkelwagenverlatingtrechters: • Voorkomt het verlaten van winkelwagentjes voordat dit gebeurt door aanbiedingen te doen aan vertrekkende klanten • Activeert op desktop wanneer de muis beweegt om af te sluiten of op mobiel wanneer op de terugknop wordt geklikt • Activeert e-mail- en sms-sequenties voordat het winkelwagentje wordt verlaten Bouw trechters voor bestemmingspagina's: • Creëer en A/B-test bestemmingspagina's die overeenkomen met uw advertentiecampagnes, zonder te wachten op ontwikkelaars • Kies uit tientallen bestemmingspagina-sjablonen • Creëer gepersonaliseerde verkooptrechters in meerdere stappen • Host pagina's op uw eigen aangepaste domein, synchroniseer met Shopify-pagina's of sluit ze overal in