Kartra

home.kartra.com

Kartra is meer dan alleen een platform; het is een partner in uw ondernemersreis en biedt alles, van landingspagina's en websites met hoge conversies tot geavanceerde e-mailmarketingoplossingen, lidmaatschapssites en meer. Het Kartra-platform is gebouwd om de verkoop te stimuleren en biedt een krachtige alles-in-één oplossing die digitale marketing- en verkoopprocessen vereenvoudigt, zodat u zich kunt concentreren op waar u goed in bent: waarde creëren en leveren aan uw publiek. * Creëer met gemak: betrek uw publiek met boeiende websites, video's en webinars. Bied transformatieve lidmaatschappen of online cursussen aan en beheer uw planning en facturering via geïntegreerde tools. * Markt met precisie: vergroot uw bereik met behulp van geavanceerde technieken voor het vastleggen van leads en koester uw leads met gerichte campagnes en trechters. Communiceer uw aanbiedingen effectief via e-mail of sms en verwerk betalingen via aanpasbare kassa's. * Schaal uw visie: gebruik geavanceerde tagging en op gedrag gebaseerde berichten om uw marketingstrategieën te verfijnen. Automatiseer uw groei en neem weloverwogen beslissingen met diepgaande analyses.